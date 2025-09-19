Системы оповещения населения проверят в Томской области в начале октября

19 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 1 октября, в Томской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 10.20 начнется подача сигнала «Внимание всем!» путем включения электрических, электронных сирен и акустических систем оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Предполагается, что тестирование системы завершится до 10.44. В связи с проведением проверки жителей региона просят соблюдать спокойствие при включении учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

