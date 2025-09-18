Обустройство поля для мини-футбола на Ивановского идет с отставанием
В Томске обустройство поля для мини-футбола в сквере на улице Ивановского, 3-13, которое должны были завершить до 1 сентября, планируют сдать только в конце месяц. Об этом сообщил подрядчик на прошедшем сегодня, 18 сентября, выездном совещании мэра.
Сквер на улице Ивановского, 3-13 благоустраивается в рамках второй очереди регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году там должны были появится асфальтированная парковка и поле для мини-футбола. Срок завершения контрактов — 1 сентября, однако на сегодняшний день работы до сих пор не закончены. Подрядчиками на этих объектах являются ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» и индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев.
— Здесь темпы работ чуть лучше [чем на Белом озере], но тоже очень неудовлетворительны. Очень они [подрядчики] возились с этим узлом — это опоры и столбы освещения. Но работы должны были быть уже завершены. По готовности ещё ничего. У нас контракт с ними был до 31 августа, — рассказал первый заместитель мэра Николай Глебович.
Во время визита мэра Томска Дмитрия Махини и глав профильных департаментов на объекте отсутствовала спецтехника и не было рабочих, несмотря на 18 дней просрочки. Ответить, почему на объекте нет рабочих, подрядчик Сергей Уфимцев не смог. По его словам, сегодня планировалось закончить поребрик, далее завести щебень и отсев.
— Нам нужно уровень выдержать с этим поребриком, поле должно быть идеально ровное. Для этого нужно именно щебень укатать. Его сегодня привезут. Его завести не сложно, здесь просто техника ездит с поребриком и нужно поребрик переставлять. За вчерашний день мы сделали этот большой полукруг, — показал подрядчик.
Он пообещал, что работы в это части сквера будут закончены к концу следующей недели.
Другой подрядчик — ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» — также не завершил работу в срок, на участке для парковки машин до сих пор не положен асфальт. Как добавил Николай Глебович, контрольный срок окончания ремонта, предоставленный замгубернатором Алексеем Кондратьевым — 22 сентября.
Напомним, что контракты на выполнение первой очереди работ на Белом озере также заключили ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» и индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев. Согласно проекту первый должен обновить освещение, а второй положить тротуарную плитку на входе в парк и заменить перголы. Однако по прошествии пяти месяцев с момента заключения договора подрядчики так и не приступили к монтажным работам. Сейчас на объекте подготовкой территории к укладке тротуарной плитки занимается субподрядчик ООО «Стройгрупп».
Фото: Томский Обзор
