В Томске на месте снесенного деревянного дома на Октябрьской, 49 началось строительство

В Томске началось строительство на месте незаконно снесенного деревянного дома на ул. Октябрьской, 49. Об этом сообщает Томское региональное отделение Всероссийское общества охраны памятников истории и культуры.

Уточняется, что дом был снесен 10 мая текущего года. Он входил в предмет охраны исторического поселения федерального значения г. Томск. Также территория земельного участка, где располагался дом, находится в границах зоны охраняемого природного ландшафта. Таким образом сносить здание, а также вести стройку на его месте с применением железобетона запрещено.

Между тем, 17 сентября в ТРОО ВООПиК сообщили об установке свай на указанном участке. В связи с этим градозащитники обратились в региональную прокуратуру, Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области и мэру Томска с просьбой принять меры по прекращению незаконных действий на территории и привлечь к ответственности виновных в уничтожении предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Томск.

