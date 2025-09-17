18+
Русло Томи в Томске чистят к паводку

В Томске начались противопаводковые мероприятия на Томи. Специалисты ведут расчистку русла в районе острова Верхний Боярский, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Грунт со дна реки поднимает плавучая драга и загружает его в баржу, которая доставляет грунт до острова Энеков. Дно баржи состоит из подвижных секций, позволяющих грузу высыпаться. Далее плавучий кран поднимает со дна реки грунт и выкладывает его на берег.

Предполагается, что дноуглубительные работы помогут создать более высокую проходимость льда на реке, снизят риск возникновения заторов и подтопления прибрежных территорий. Русло готовят в круглосуточном режиме в связи со скорым завершением навигации и подготовкой к ближайшему паводковому периоду 2026 года.

