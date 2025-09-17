18+
В Томской области растет уровень заболеваемости ОРВИ

Специалисты фиксируют рост уровня заболеваемости ОРВИ в Томской области. Чтобы справиться с ним специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Об этом на прошедшей сегодня, 17 сентября, пресс-конференции в РИА Томск сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

— ОРВИ набирает обороты. На сегодняшний момент эпидпороги не превышены, но мы видим значительный рост заболеваемости. Более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей вырос темп прироста среди детей от 7 до 14 лет. Это связано с тем, что начинается школа, формирование коллективов, родители не всегда оставляют дома больных детей, они приходят в школу. Нужно понимать, что один ребенок с первыми признаками заболевания может послужить источником заражения для других детей. Вполне возможно, что такой класс в дальнейшем придется закрывать, — отметила Ольга Пичугина.

По её словам, за прошедшую неделю прирост зафиксирован во всех возрастных группах. На 40% выросло число заболевших в группе от 0 до 2 лет, на 23% от 3 до 6 лет. От 15 и старше зафиксирован прирост на 100%.

Ключевой мерой профилактики распространения ОРВИ и гриппа специалисты называют вакцинацию.

— Сама по себе ОРВИ, хоть и легко переносится, может принести осложнения. Вакцина не защищает на 100%, но дает существенную возможность не заболеть, — отметила Ольга Пичугина.

Она также подчеркнула, что прививки против гриппа в период подъема заболеваемости снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей на 20%, на 50% уменьшают риск летального исхода.

— Двойная иммунизация против гриппа и пневмококковой инфекции снижает риск госпитализации в связи с развитием тяжелых форм заболеваний гриппом на 37%, пневмонией на 29% и пневмококовой инфекцией на 44%. Вакцинация позволяет снизить частоту применения антибиотиков и предупреждает развитие антибиотикорезистентности. Прививки против гриппа снижают риск инсультов и инфарктов от 20% до 40%.

