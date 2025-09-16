Экс-гендиректор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Черевко возглавил Томскнефть — власти

16 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть»

Новым генеральным директором АО «Томскнефть» ВНК» (на паритетных началах принадлежит ННК и «Газпром нефти») стал Михаил Черевко, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра Стрежевого Валерия Дениченко.

«Сегодня встретились с новым руководителем главного стрежевского предприятия М.А. Черевко. Михаил Александрович с понедельника вышел на работу в „Томскнефть“, сегодня выделил полчаса в своем напряженном рабочем графике для встречи с мэром», — написал мэр.

В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены. Действующим руководителем компании остается врио гендиректора — главный инженер «Томскнефти» Андрей Рязанов. Он возглавил компанию после ухода в конце июля с поста Александра Афонина.

По данным ЕГРЮЛ, Черевко до июня 2024 года был гендиректором ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти»). С сентября 2022 года он возглавляет ООО «Нефтесервисные решения» (структура «Газпром нефти»).

АО «Томскнефть» ВНК» — основная добывающая компания региона. Является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

