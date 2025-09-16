Беременная женщина почти сутки провела в лесу, её нашли благодаря звонку из Свердловской области

16 сентября 2025

Беременная Алёна Шушакова ушла за грибами и не вернулась. 33-летняя женщина провела в лесу почти сутки. Прокопчанку искали добровольцы из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской области. Через что прошла женщина и как ей помог звонок из Свердловской области рассказывает kuzbass.aif.ru пообщался с прокопчанкой и узнал, как она потерялась в хорошо известном ей месте и что пережила за почти сутки.

Инцидент произошел 12 сентября. Алёна Шушакова на 24-й неделе беременности отправилась днём по грибы, но вечером не вернулась домой. Это произошло в посёлке Новостройка Прокопьевского района. Супруг забил тревогу. Силовики и волонтёры тут же взялись за поиски.Помочь найти Алёну смогла специалист направления «Лес на связи» Мария (позывной «Грузинка») из Свердловской области, которая находится от Кузбасса почти в двух тысячах километрах.

— Заявка поступила в 22:00 по местному времени с указанием, что пропавшая находится не в сети. Всю ночь я контролирую появление телефона в сети, а в 05:21 приходит уведомление, что абонент доступен. Незамедлительно набираю номер — ответа нет, телефон вновь недоступен. Передаю информацию в регион о том, что телефон появлялся в сети, а значит, наша потерявшаяся жива и, скорее всего, передвигается, — вспоминает Мария.

Дальше поисковик начинает писать многочисленные SMS Алёне, чтобы та позвонила по номеру 112, ведь звонок пройдёт даже без связи, и параллельно просит регион передать в службу спасения номер «Грузинки» на случай, если Алёна позвонит спасателям. И это сработало!

— В 11:28 поступил звонок от ЕДДС — пропавшая на связи. Я быстро определяю её местоположение, перепроверяю достоверность, успокаиваю и говорю, чтобы оставалась на месте, — вспоминает волонтёр.

Сейчас женщина в больнице, с ней и ребёнком всё в порядке. Как Алёна Шушакова призналась kuzbass.aif.ru, этот лес знаком прокопчанке как минимум восемь лет.

— Я хожу туда каждый год по 3–4 раза, и никогда не было проблем. Не знаю, что пошло не так в этот раз. Спустя пару часов сбора грибов я просто повернула назад и пошли той же дорогой, или так казалось, к машине. Но до семи часов выбраться не смогла — темнело, и я наломала веток, чтобы устроить укрытие под сосной, — отметила Алёна Шушакова.

Позже она услышала крики и сигнал машины, кричала в ответ, но её никто не услышал. Тогда решила идти на голос и поняла, что это была ошибка — эхо слышала со всех сторон. Вечером у неё оставалось всего 40% заряда телефона. Алёна обустроила мини-настил из еловых лап и легла ночевать. Ночью было не так страшно, дождь не давал замёрзнуть. На следующий день Алёна поняла: из-за долгого лежания застудила ногу, но не сдавалась: «Болело ужасно, но я просила Господа дать шанс найти дорогу, где ездят квадроциклы. Через час я её нашла. Идя по развилке, несколько раз попадала в тупики. Был страшный момент — увидела следы медведя».

Но тут зазвонил телефон — та самая «Грузинка». Алёна дозвонилась до 112, услышала инструкцию стоять и прождала под сосной минут 40, женщину трясло от холода. Потом услышала голоса и крики — из-за поворота вышли спасатели.

— Я чуть не упала на колени от облегчения. У меня был сильный стресс, давление поднялось до 170, врач сказал, что у малыша нет сердцебиения. Меня укрыли термоодеялом, а через полчаса я почувствовала шевеление ребёнка и успокоилась, — вспоминает Алёна.

Она верила, что её найдут, и поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. Самое главное, по словам Алены, — не сдаваться и помнить уроки безопасности в лесу: «Пока искала выход, были слёзы, но я не сдавалась. Уроки ОБЖ помогли: вспомнила, что еловые ветви сохраняют тепло, обложила себя ими и старалась поспать, но слушала лес всю ночь и боялась услышать рык медведя».

