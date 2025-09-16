18+
В Томске разработали высокоточные портальные манипуляторы

В Томске создали высокоточные портальные манипуляторы, которые могут с точностью до миллиметра перемещать грузы до двух тонн на промышленных предприятиях.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, разработка вели в Томской электронной компании. Манипуляторы могут комплексно управлять производственными процессами: перемещать изделия, оценивать стадию производства и соответствие параметрам.

Для управления оборудованием нужен только один оператор. Программа проверяет соответствие груза заданным параметрам, задает маршрут движения по технологическому процессу. Манипуляторы могут перемещать изделия на склад или на смежные производственные участки, например, для термической или механической обработок, а также самостоятельно выдавать продукцию со склада в нужном порядке.

