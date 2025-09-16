18+
В выходные в Томске перекроют участок улицы Смирнова

Город, Дороги, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска проезд перекрытие дороги ЖКХ В выходные в Томске перекроют участок улицы Смирнова

В пятницу, 19 сентября, в Томске с 12.00 перекроют для движения участок ул. Смирнова от ул. Старо-Деповской до ул. Барнаульской, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение продлится до 24.00 воскресенья, 21 сентября. В это время бригады АО «ТомскРТС» устранят дефект тепломагистрали №7, выявленный в ходе проведения гидравлических испытаний под дорогой на ул. Смирнова.

Уточняется, что на время проведения работ будет организован объезд перекрытого участка по пер. Путевому и ул. Барнаульской.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута и заблаговременно выбирать объездные пути.

