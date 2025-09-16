Томская область более чем на треть нарастила экспорт кедровых орехов
16 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Кемеровской таможни
В этом году Томская область занимает первое место среди российских регионов по поставкам кедровых орехов за границу. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.
Так, за семь месяцев из Томской области за рубеж направили 417 тонн очищенных кедровых орехов и 260 тонн орехов в скорлупе. Этот показатель на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уточняется, что большая часть экспортных орехов направляется в Китай, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
