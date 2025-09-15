18+
Вспышка гастроэнтерита произошла в томской школе

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области выясняют причины выявления гастроэнтерита предположительно инфекционного происхождения у учеников 5-х классов школы «Открытие» (№ 46) в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В управление регионального Роспотребнадзора из медицинских организаций поступило 9 экстренных извещений на случаи гастроэнтерита предположительно инфекционного происхождения среди обучающихся школы», — сообщили «Интерфаксу» в управлении в ответе на запрос.

По данным ведомства, у всех учащихся заболевание протекает в основном с легкой и средней степенью тяжести, двое из заболевших были госпитализированы в инфекционный стационар и к настоящему времени выписаны.

В рамках эпидемиологического расследования в пищеблоке отобрали пробы сырья, готовых блюд, «суточных проб», пробы дезинфицирующих растворов, взяты смывы с поверхностей. Также смывы взяты в классах и туалетах школы.

Кроме того, проводится исследование проб питьевой воды, отобранных в учебном заведении. Персонал пищеблока, работников школы обследовали на наличие кишечных инфекций.

Администрации школы «Открытие» и организатору питания выдали предписания о проведении дополнительных мероприятий, в том числе об установлении медицинского наблюдения за контактными лицами, проведении дезинфекционных мероприятий.

Эпидрасследование еще продолжается.

