Ввод комплекса СПГ в Томской области задерживается из-за просрочки поставки оборудования — суд

15 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел спор между АО «Криогенмаш» и ООО «Газпром СПГ технологии» о поставках оборудования для строящегося комплекса сжижения природного газа в Томской области.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, «Криогенмаш» подал иск к «Газпром СПГ технологии» о взыскании 305,6 млн рублей задолженности по договору от конца 2021 года, а также 30,6 млн рублей неустойки (по состоянию на 6 марта 2025). Структура «Газпрома» подала встречный иск о взыскании 61,8 млн рублей по тому же договору и 32,3 млн рублей убытков.

Стороны 29 декабря 2021 года заключили договор, согласно которому «Криогенмаш», как исполнитель, обязуется изготовить и передать «Газпром СПГ технологиям» оборудование для комплекса сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС «Каргала». Общая стоимость оборудования составляет 618 млн рублей.

Предполагалось, что «Газпром СПГ технологии» заплатит аванс в размере 50%, а окончательный расчет произведет позднее. Аванс в размере 309 млн рублей был выплачен вовремя, после чего «Криогенмаш» поставил оборудование. Но вторую часть средств не получил — только 3,4 млн рублей. Задолженность составляла 305,6 млн рублей.

В отзыве на заявление компания «Газпром СПГ технологии» указала, что «Криогенмаш» допустил значительные просрочки исполнения обязательств по договору. Поставка оборудования должна была быть осуществлена в срок до 29 декабря 2022 года. Однако фактически исполнитель осуществил поставку только 29 мая 2024 года.

«Нарушение сроков поставки оборудования привело к неоднократному срыву сроков реализации КСПГ «Каргала» и дважды — к переносу сроков ввода в эксплуатацию завода в 2023 и 2024 годах, что подтверждается обращениями в ПАО «Газпром» к А.Б. Миллеру (глава «Газпрома» Алексей Миллер — ИФ), привело к финансовым убыткам и репутационным потерям как общества («Газпром СПГ технологии» — ИФ), так и основного заказчика строительства завода — ООО «Газпром межрегионгаз», — приводит суд данные ответчика.

«Газпром СПГ технологии» подчеркивает, что «просрочка поставки оборудования не просто привела к срыву сроков ввода завода в эксплуатацию, но и поставила под угрозу реализацию инвестиционного проекта — строительство объекта комплекса сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС «Каргала».

Ответчик также отмечает, что поставленное оборудование имело дефекты, которые не позволили осуществить входной контроль и монтаж с последующей передачей ООО «Газпром межрегионгаз». Оборудование также не соответствовало техническому заданию.

«Криогенмаш» в ответ на это указал, что не отрицает факт просрочки поставки оборудования. Но просрочка была допущена истцом в отношении последней единицы оборудования. Остальное оборудования было поставлено ранее, а две единицы в сроки, установленные договором. При этом поздние сроки поставки не отменяют обязанности оплаты.

Что касается дефектов оборудования, то структура «Газпрома» сообщила о них заметно позднее, чем могла это сделать по договору. В документе говорится, что все претензии по недостаткам поставленного оборудования, выявленным после приемки, необходимо предъявить в течение пяти рабочих дней.

«При этом следует учитывать, что недостатки, выявленные после приемки оборудования, о которых ведет речь ответчик в отзыве на иск, не являются скрытыми и могли быть обнаружены им в ходе приемки по качеству и количеству. Замечания, которые выдавались заказчиком после истечения срока приемки, касались дефектов оборудования, которые могли возникнуть в ходе погрузки, транспортировки, разгрузки, перегрузки оборудования, нарушения ответчиком условий хранения, и не являлись скрытыми (...)», — отмечает «Криогенмаш».

Оценив мнения сторон, суд решил удовлетворить требование «Криогенмаша», а также встречный иск. После взаимозачета требований «Газпром СПГ технологии» обязуется выплатить «Криогенмашу» 274 млн рублей.

Как сообщалось, строящийся комплекс находится в селе Каргала Шегарского района Томской области. Поставки СПГ с него позволят перевести на газ более 40 котельных, также доступ к нему получат более 5 тыс. домовладений. Строительство завода позволит газифицировать пять районов Томской области: Бакчарский, Кожевниковский, Тегульдетский, Чаинский и Шегарский.

Ввод завода неоднократно переносился. Причем участники процесса объясняли это различными причинами. Власти говорили о замене импортного оборудования на отечественное, а «Газпром» — об отсутствии решения вопроса с компенсацией разницы стоимости газа на заводе и цены для населения. В феврале 2025 года власти региона называли ввод комплекса в этом году «маловероятным». На тот момент готовность объекта составляла 65%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».