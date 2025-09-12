Издательство «Макушин Медиа» выпустило второй тираж гида по Томску Шишкова

18+
В сентябре независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило второй тираж популярного гида «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу».

Книга рассказывает о жизни и томских места известного писателя, автора романа «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова.

Вячеслав Шишков прожил в Томске два десятка лет, приехав сюда молодым специалистом зимой 1894–1895 гг. В столицу в 1915-м уезжал состоявшимся человеком: опытным инженером, приложившим руку к знаменитому Чуйскому тракту, и успешным литератором.

Из гида читатель узнает о тех местах губернской столицы, где регулярно бывал писатель — Управление Томского округа путей сообщения, Базарная площадь, пристань. Расскажет книга и о судьбах тех людей, с кем в Томске познакомился и подружился Вячеслав Шишков.

Погрузиться в атмосферу губернского города помогут воспоминания самого писателя, его друзей и близких.

Минималистичная обложка обзавелась выборочным лаком, подчеркивающим детали. В текст были внесены дополнения и уточнения, связанные со зданием по адресу: ул. Шишкова, 10.

Первый тираж был подготовлен издательством совместно с Домом искусств при поддержке администрации Томской области в 2023 году к 150-летию со дня рождения Шишкова.

Приобрести путеводитель уже можно на Ozon. Также издание доступно по адресам:

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел её к издательской деятельности. Сейчас «Макушин Медиа» выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно: в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине. Именно благодаря ему к началу ХХ века несколько миллионов книг попали в Сибирь.

