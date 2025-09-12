Издательство «Макушин Медиа» выпустило второй тираж гида по Томску Шишкова

12 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В сентябре независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило второй тираж популярного гида «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу».

Книга рассказывает о жизни и томских места известного писателя, автора романа «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова.

Форзац путеводителя Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Вячеслав Шишков прожил в Томске два десятка лет, приехав сюда молодым специалистом зимой 1894–1895 гг. В столицу в 1915-м уезжал состоявшимся человеком: опытным инженером, приложившим руку к знаменитому Чуйскому тракту, и успешным литератором.



Из гида читатель узнает о тех местах губернской столицы, где регулярно бывал писатель — Управление Томского округа путей сообщения, Базарная площадь, пристань. Расскажет книга и о судьбах тех людей, с кем в Томске познакомился и подружился Вячеслав Шишков.



Погрузиться в атмосферу губернского города помогут воспоминания самого писателя, его друзей и близких.

Минималистичная обложка обзавелась выборочным лаком, подчеркивающим детали. В текст были внесены дополнения и уточнения, связанные со зданием по адресу: ул. Шишкова, 10.

Первый тираж был подготовлен издательством совместно с Домом искусств при поддержке администрации Томской области в 2023 году к 150-летию со дня рождения Шишкова.

Приобрести путеводитель уже можно на Ozon. Также издание доступно по адресам:

Редакция издательства «Макушин Медиа» (пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305);

Книжный магазин в ТЦ «Искра» (пр. Ленина, 97А);

Zalisha (пр. Ленина, 50);

Tommy gifts (пр. Ленина 99, пр. Фрунзе, 11Б и пр. Ленина, 24);

Книжный магазин «Петр Макушин» (пер. Батенькова, 5);

Дом искусств (ул. Шишкова, 10);

Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12);

Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3);

Книжный магазин в Научной библиотеке ТГУ «Страница №» (пр. Ленина, 34А).

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел её к издательской деятельности. Сейчас «Макушин Медиа» выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно: в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине. Именно благодаря ему к началу ХХ века несколько миллионов книг попали в Сибирь.

