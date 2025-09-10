Томскую Медсанчасть № 2 и больницу им. Сибирцева объединили

Сегодня, 10 сентября, произошло слияние Медико-санитарной части №2 и инфекционной больницы им. Сибирцева. Соответствующее распоряжение было подготовлено региональной администрацией для упрощения маршрутизации и улучшение качества обслуживания пациентов.

Как сообщает в своем телеграм-канале начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров, теперь томская детская инфекционная служба сосредоточена в одном медучреждении, которое будет носить название Городская клиническая больница №1. Оно объединило два детских инфекционных отделения, в которых для оказания стационарной медицинской помощи развернуто 103 койки. В детской инфекционной службе трудятся 14 квалифицированных специалистов.

В первом отделении (ул. Бела Куна, 3) будут принимать пациентов с кишечными инфекциями, во втором (ул. Ивана Черных, 98) — с нейроинфекциями, воздушно-капельными, клещевыми инфекциями и гепатитами. Возглавляет медучреждение Александр Холопов.

Инфекционная служба Городской клинической больницы №1 будет оказывать медицинскую помощь по профилю детские инфекционные болезни населению Томской области.

Для амбулаторных пациентов обслуживание в детской и взрослой поликлиниках останется без изменений. В привычном режиме продолжат работу и стационарные отделения.

Также на базе второго инфекционного отделения медучреждения (ул. Ивана Черных, 98) продолжит работу кафедра педиатрии с курсом эндокринологии, где занимаются ординаторы-инфекционисты СибГМУ, а также студенты Томского базового медицинского колледжа.

