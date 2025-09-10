Завтра запустят первый в Томской области Комплекс по переработке отходов

10 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО «ТРКК»

Завтра, 11 сентября, в Томской области состоится официальный запуск первого в регионе Комплекса по переработке отходов «Сибирь».

Как сообщают в пресс-службе ООО «ТРКК», работа объекта позволит Томской области вдвое сократить объем отходов, направляемых на полигон и выполнить целевые показатели нацпроекта «Экология». Более 50% поступивших на комплекс ТКО будут идти в переработку: около 40% (путем туннельного компостирования) пойдут на производство технического грунта, еще 14,6% получат вторую жизнь на перерабатывающих заводах РФ.

В торжественной церемонии примут участие губернатор Томской области Владимир Мазур, председатель Законодательной думы Оксана Козловская, представители руководства Сбербанка, АО «Концерн «Уралвагонзавод», а также региональные операторы, СМИ и представители общественности.

Напомним, строительство комплекса началось в феврале 2024 года. Работы велись в рамках концессии между ООО «Томская региональная концессионная компания» Сбербанком и администрацией региона. Стоимость проекта 3,8 млрд рублей. Генеральным подрядчиком выступило томское ООО «Торгово-строительная компания».

Работы велись на участке площадью 9,1 гектара рядом с северной площадкой промпарка «Томск». Комплекс возвели за 12 месяцев. В мае 2025 года КПО получил разрешение на ввод в эксплуатацию, в июне — лицензию на осуществление деятельности.

Предполагается, что на объекте будут работать более 450 человек. Мощность комплекса — до 250 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, участка компостирования — до 100 тыс. тонн отходов в год. КПО будет работать с ТКО трех муниципалитетов Томской области (Томска, Северска и Томского района), где концентрируется порядка 80% всех отходов региона.

