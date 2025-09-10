Затянувшийся ремонт теплосетей в Томске стал поводом для уголовного дела

10 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи с ненадлежащим водоснабжением в региональном центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления.

«Следователем следственного отдела по Советскому району Томска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказал представитель СУ СКР.

В свою очередь в правоохранительных органах агентству уточнили, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц АО «ТомскРТС».

Как сообщалось, СУ СКР по Томской области начало проверку в связи с жалобами жителей регионального центра на затянувшийся ремонт теплосетей, из-за чего было нарушено горячее водоснабжение.

Обслуживанием, ремонтом тепловых сетей и сбытом теплоэнергии в Томске занимается АО " ТомскРТС " — 100%-ное дочернее общество АО «Томская генерация». Кроме того, компания обслуживает 20 локальных источников теплоснабжения.

