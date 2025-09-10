Томские ученые помогли синтезировать новое соединение, подавляющее рост раковых клеток

10 сентября 2025

Ученые Томского политеха вместе с коллегами синтезировали ранее неизвестное органическое соединение, которое способно светиться и угнетать рост раковых клеток. В его основе бензоксазол. Его производные которого демонстрируют антимикробные, противовирусные свойства, могут замедлять процесс деления клеток и используются при создании лекарств.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, новое соединение — 2-(3-(фторсульфато)фенил)бензоксазол, который обладает цитостатическими свойствами в отношении раковых клеток и флуоресцентными характеристиками.

— Интеграция цитостатических свойств с флуоресцентными характеристиками открывает уникальные возможности для использования нового соединения в химической биологии, молекулярной диагностике и персонализированной медицине. Например, для мониторинга в реальном времени, потенциально углубляя наше понимание взаимодействия лекарственных препаратов с клетками и способствуя разработке более эффективных таргетных методов лечения, — цитирует пресс-служба руководителя проекта, сотрудника лаборатории молекулярного моделирования и синтеза биологически активных соединений ТПУ Надежду Даниленко.

Синтезированные в работе производные бензоксазола были успешно протестированы in vitro на клеточных линиях аденокарциномы предстательной железы и аденокарциномы молочной железы. Результаты исследований показали, что биологическая активность новых соединений делает их перспективной основой для разработки препаратов для замедления роста и лечения злокачественных новообразований.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение взаимосвязи структуры и активности, а также молекулярных механизмов действия, будут иметь решающее значение для оптимизации этих соединений для конкретных биомедицинских применений.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Института неорганической химии им. А.Н. Николаева СО РАН, СибГМУ.

