Томская флейтистка София Дювина выступила на фестивале Эмира Кустурицы

Флейтистка из Томска София Дювина выступила на 12 музыкальном фестивале Kustendorf CLASSIC, который прошел с 4 по 6 сентября в сербской этнографической деревне Дрвенград, созданной режиссером Эмиром Кустурицей.

Событие, соорганизатором которого выступила компания «Газпром нефть», вновь стало концертной площадкой и местом для неформального общения музыкальной молодежи из Сербии, России и Белоруссии.

В этом году для участия в конкурсе молодых музыкантов фестиваля жюри выбрало 13 исполнителей из России. София Дювина выступила на Kustendorf CLASSIC при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Ранее девушка становилась лауреатом региональных и международных конкурсов и выигрывала гран-при. В Сербии она исполнила произведения Прокофьева и Энеску.

Участники музыкального фестиваля Kustendorf CLASSIC
Фото: Жанна Галай, Константин Кондрухов

— Подать заявку на фестиваль предложили мой педагог и заведующая отделением моего учебного заведения. Шансов на прохождение я себе никаких не давала, так как понимала уровень и масштаб фестиваля. Когда стали известны результаты отборочного тура, я была шокирована и не могла поверить, что в документе присутствует мое имя! Поначалу чувствовала удивление и тревогу перед таким мероприятием, но со временем это переросло в энтузиазм. По возвращении из Сербии я планирую вернуться к учебе и завершить выпускной год в колледже, — отметила финалистка Kustendorf CLASSIC Софья Дювина.

В планах девушки обширная концертная деятельность, участие в конкурсах, а также поступление в консерваторию.

В этом году жюри конкурса молодых музыкантов Kustendorf CLASSIC возглавлял дирижер Ленинградской государственного областной филармонии Михаил Голиков, в число экспертов также вошли декан Академии искусств Нови-Сада (Сербия) Зоран Краишник и профессор фортепиано и камерной музыки в консерватории CRD d’Arcueil-Cachan (Франция) Душана Кнежевич.

Создатель фестиваля режиссер Эмир Кустурица
Фото: Жанна Галай, Константин Кондрухов

— Для нашей компании радость и честь уже двенадцать лет выступать партнером этого удивительного музыкального фестиваля. Ведь Kustendorf CLASSIC — это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это прежде всего праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой ребята, — это яркие эмоции и дружеские связи, — отметил начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоялось выступление восходящей звезды оперной сцены Василисы Бержанской. Концерты для гостей дали также скрипач-виртуоз Урош Адамович и пианистка Ева Геворгян. Музыковед Ярослав Тимофеев и дирижер Сергей Смбатян выступили с лекциями для участников.

— Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира! — подчеркнул режиссер, основатель фестиваля Эмир Кустурица.

