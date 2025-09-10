Томичей приглашают окунуться в атмосферу «Острых козырьков» на концерте «Комнаты 60»

10 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томском cover pub Nirvana 18 октября выступит одна из самых востребованных блюзовых групп России «Комната 60», сообщают организаторы.

Коллектив заедет в Томск в рамках своего второго сибирского тура. Команда исполняет песни собственного сочинения «в фирменной манере» на английском языке.

— Уникальность творческого метода «Комнаты» в том, что слушатель словно попадает внутрь сериала «Острые козырьки», где проживают свои реальные жизни его герои и антигерои, — отмечают организаторы.

Группа любит потравить со сцены байки «про любовь и кровь», рассказать истории про неверных мужей, бродяг и заблудшие души.

В составе группы: Михаил Сюзев (гитара, вокал), Алексей Лучников (губная гармоника), Дмитрий Ефремов (контрабас), Мария Аминева (ударные).

Начало концерта в 22.00 по адресу: ул. ​Учебная, 37/6 (2 этаж). Стоимость билетов: 950 — 2350 рублей.

18+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».