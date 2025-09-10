18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают окунуться в атмосферу «Острых козырьков» на концерте «Комнаты 60»

Афиша Томска, Город, Томские новости, мероприятия афиша Томска интересные новости куда сходить концерты города Томичей приглашают окунуться в атмосферу «Острых козырьков» на концерте «Комнаты 60»

В томском cover pub Nirvana 18 октября выступит одна из самых востребованных блюзовых групп России «Комната 60», сообщают организаторы.

Коллектив заедет в Томск в рамках своего второго сибирского тура. Команда исполняет песни собственного сочинения «в фирменной манере» на английском языке.

— Уникальность творческого метода «Комнаты» в том, что слушатель словно попадает внутрь сериала «Острые козырьки», где проживают свои реальные жизни его герои и антигерои, — отмечают организаторы.

Группа любит потравить со сцены байки «про любовь и кровь», рассказать истории про неверных мужей, бродяг и заблудшие души.

В составе группы: Михаил Сюзев (гитара, вокал), Алексей Лучников (губная гармоника), Дмитрий Ефремов (контрабас), Мария Аминева (ударные).

Начало концерта в 22.00 по адресу: ул. ​Учебная, 37/6 (2 этаж). Стоимость билетов: 950 — 2350 рублей.

18+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Первая линейка прошла в новой школе на Высоцкого в Томске

1 сентября 2025
Город

Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска

21 августа 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Как студенты «берегового» вуза попали на атомный ледокольный флот

8 сентября 2025
Томские новости

Около двух тысяч человек посетили первый «Томич фест»

8 сентября 2025
Томские новости

Мастер-классы по самопарению, джазовый концерт и гастрономический фестиваль: что ждет томичей на «Празднике Топора»

12 августа 2025
Томские новости

Томичи могут разработать концепцию для приспособления исторических зданий

13 августа 2025
Томские новости

Завод изделий из фарфора и керамики за 527 млн рублей построят в ОЭЗ «Томск»

4 сентября 2025
Томские новости

Экспертиза одобрила проект строительства акватермального комплекса на юге Томска

12 августа 2025
Томские новости

На гастрофестивале «Праздника Топора» приготовят зеленые блины и цветные пельмени

19 августа 2025