У Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина новый директор
9 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Официальный телеграм-канал Департамента по культуре Томской области
Директором Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина назначена Вера Мальцева, ранее занимавшая пост замдиректора по библиотечному обслуживанию и социокультурным связям, сообщает телеграм-канал регионального департамента по культуре.
Уточняется, что Вера Мальцева работает в «Пушкинке» уже 15 лет. Под её руководством было организовано множество просветительских проектов, значительно расширен круг партнёров библиотеки, что позволило выводить мероприятия на новый масштаб и разнообразить их форматы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».