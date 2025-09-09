18+
У Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина новый директор

Директором Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина назначена Вера Мальцева, ранее занимавшая пост замдиректора по библиотечному обслуживанию и социокультурным связям, сообщает телеграм-канал регионального департамента по культуре.

Уточняется, что Вера Мальцева работает в «Пушкинке» уже 15 лет. Под её руководством было организовано множество просветительских проектов, значительно расширен круг партнёров библиотеки, что позволило выводить мероприятия на новый масштаб и разнообразить их форматы.

