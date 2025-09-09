Как помочь ребёнку принять себя рассказал новокузнецкий психолог

В международный День красоты, который отмечается 9 сентября, вместе с kuzbass.aif.ru рассказываем, какие опасности может таить в себе стремление к идеальной внешностью. Объясняет психолог из Новокузнецка Ирина Муракаева.

По ее словам, все вопросы, связанные с маниакальным стремлением следовать модным идеалам, относятся к непринятию себя. Это ключевая проблема, которая формируется с принятия ребёнка родителями и другими значимыми взрослыми в детстве.

— Именно этот опыт, заложенный в ранние годы, даёт устойчивое ощущение: «я хороший», «я любимый», «я, именно такой, какой я есть, нужен этому миру», — подчеркнула Ирина Муракаева. — Помните, что выросший ребёнок смотрит на себя глазами взрослого, который его растил. Если в детстве этого опыта принятия не было, то во взрослом возрасте мы получаем человека, постоянно недовольного собой, и как следствие, слепо следующего навязанным идеалам.

Эксперт подчеркивает, что разница между стремление к самосовершенствованию и токсичным неприятием себя принципиальна. Первое исходит из любви к себе и желания раскрыть свой потенциал, приносит радость, удовлетворение, энергию и не сопровождается самобичеванием. Тогда как токсичное непринятие себя основано убеждении, что «я недостаточно хорош». Такое стремление к изменениям сопровождается тревогой, депрессией, и даже достижение цели не приносит удовлетворения — появляется новый «недостаток», требующий исправления.

— Ключевые отличия: здоровое самосовершенствование не разрушает самооценку, если что-то не получается; оно гибко и не становится навязчивой идеей; оно направлено на развитие, а не на исправление «дефектов». И, что важно, оно не связано с ощущением, что ваша ценность как человека зависит от достижения этой цели, — отметила Ирина Муракаева.

По её словам, желание себя переделать говорит о непринятии собственных черт, но степень адекватности этого желания следует рассматривать индивидуально.

— Первый вопрос, который стоит задать себе: «Зачем я это делаю? Что мне даст это изменение?» Ответив на эти вопросы, человек может услышать свою истинную потребность: «чтобы меня любили», «чтобы меня выбрали», «чтобы было больше денег», «чтобы чувствовать себя в безопасности» или что-то ещё, — подчеркнула Ирина Муракаева. — Если изменения принесли вам удовлетворение и больше у вас не возникает претензий к себе, значит, это была здорово. А если следом возникает следующее недовольство, это говорит о том, что внешняя претензия была не про истинную потребность, а служила только ширмой.

По словам эксперта, изменения могут принести человеку кратковременную радость. Такой же радости он ожидает и от следующей операции — таким образом формируется зависимость.

— Есть какая-то глубинная потребность, которая не удовлетворяется, и лишь кажется, что текущими изменениями она будет насыщена. Проходит время, человек понимает, что по-прежнему несчастлив или нелюбим, и думает, что с помощью этого же метода может ещё и ещё пытаться удовлетворить свою потребность. Поэтому здесь нужно разбираться в истинных причинах, — считает Ирина Муракаева.

Она также отметила, что часто своим телом недовольны подростки. Как правило, это сигнализирует о том, что их родители недостаточно хорошо справились со своей задачей в период формирования личности ребенка — от трех лет до подросткового возраста.

— Вероятно, не было принятия и одобрения, ребёнка стыдили, сравнивали, критиковали за его проявления. В результате формировалась установка: «ты должен быть каким-то другим, чтобы тебя выбрали», — отметила Ирина Муракаева. — Небольшое непринятие своего тела в подростковом возрасте — это вариант нормы. В этот период происходят гормональные и телесные изменения, причём настолько быстрые, что психика не успевает к ним адаптироваться. Подросток ощущает, что раньше он управлял своим телом определённым образом, а теперь оно совсем другое: руки-ноги выросли, пропорции изменились. Поэтому некоторое непринятие собственного тела — это характеристика подросткового возраста, так же, как обесценивание родителей (когда главными авторитетами становятся сверстники) и романтизация смерти. Однако если ребёнок сильно ненавидит своё тело, категорически его не принимает, то необходимо подключать психотерапевта и исследовать, что стоит за этими сложными чувствами (часто это деструктивные установки, подавленная злость, обида и т. д.).

Проблемы с восприятием своего тела у подростков могут вызывать социальные сети, который создают иллюзорный мир, где все красивы, успешны и счастливы.

— Подростки, чья психика ещё формируется, особенно уязвимы перед этим потоком отретушированных образов. Они не понимают, что за красивой картинкой стоят часы подготовки, фильтры и монтаж. Когда подросток постоянно сравнивает себя с этими недостижимыми стандартами, у него формируется искажённое представление о норме. Он думает: «Со мной что-то не так, я недостаточно хорош». Это особенно опасно в подростковом возрасте, когда идентичность только формируется, — отметила Ирина Муракаева. — Родителям важно обсуждать с детьми, что такое медиаграмотность, показывать, как создаются эти образы, и подчеркивать ценность разнообразия. Нужно учить детей критически мыслить и понимать, что их ценность не определяется внешностью или количеством лайков.

Также психолог дала ряд советов родителям, чьи дети начинают критиковать свою внешность и сравнивать себя с другими.

— В первую очередь, очень важно не отмахиваться от подобных разговоров и не обесценивать чувства ребёнка. Постарайтесь спокойно поговорить с ним. Узнайте, откуда появились такие мысли: сам ли ребёнок к этому пришёл или кто-то из сверстников, взрослых высказал неприятное замечание. После этого можно мягко поделиться своим мнением: «А я думаю иначе», — рекомендует Ирина Муракаева.

Эксперт подчеркивает, что какой-то внешний признак, который ребенок считает недостатком, можно показать с позитивной стороны.

— Например, если речь идёт о родинке на лице, расскажите историю супермодели Синди Кроуфорд, для которой родинка стала визитной карточкой и помогла выделиться среди других. Ещё один способ — поделитесь своим опытом. Расскажите, что в детстве или подростковом возрасте вы тоже сталкивались с недовольством своей внешностью, и как с этим справлялись. Это поможет ребёнку почувствовать, что он не одинок в своих переживаниях. С подростками важно обсудить, что недовольство своей внешностью — это естественная часть взросления. В этот период тело меняется, и многим кажется, что с ними что-то не так. Объясните, что это временно, и он научится принимать себя, — рассказала Ирина Муракаева.

Родителям также рекомендуется обсуждать с ребенком его желания что-то изменить в себе, например, избавиться от прыщей или сбросить лишний вес.

— Спросите: «Как ты думаешь, что поможет?» Если идеи его разумны, поддержите инициативу. Если планы нереалистичны, мягко предложите свою помощь: например, обратиться к врачу-дерматологу, если речь о коже. Главное — показать, что вы готовы быть рядом и помогать, — отметила Ирина Муракаева. — И, пожалуй, самое важное: даже если вы считаете, что проблема надуманная, не спорьте и не обесценивайте чувства. Иногда достаточно просто обнять и сказать: «Я тебя люблю таким, какой ты есть». Это даст ребёнку ощущение безопасности и принятия, которое так важно в любом возрасте.

Эксперт отмечает, что не существует простых техник, которые бы позволили подростку или взрослому самостоятельно справиться с проблемой неприятия себя.

— Принятие себя происходит в период формирования базовых фундаментальных структур личности. Представьте, что фундамент при строительстве здания сделан с сильным дефектом, от этого образуется трещина в стене, рвёт обои, сможете ли вы исправить этот дефект переклеиванием обоев?! Так и здесь: нужно обнаружить, какое именно нарушение в фундаменте, а потом кропотливо исправлять, — подчеркнула Ирина Муракаева. — Это большая психотерапевтическая работа, которая продвигается шаг за шагом.

