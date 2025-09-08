18+
Двое пострадали при столкновении с животным на трассе в Томской области

Минувшим утром, 8 сентября, на трассе у Кандинки иномарка сбила животное, сообщает пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

Сообщение об инциденте поступило на пульт оперативного дежурного в 5.24. По предварительным данным, в результате ДТП двое пострадавших были заблокированы в автомобиле без возможности самостоятельно выбраться.

На месте происшествия спасатели провели разведку. Затем специалисты извлекли одного пострадавшего из повреждённого автомобиля без применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента и транспортировали его до автомобиля скорой помощи на ковшовых носилках.

Второй пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно.

