Опубликован «белый список» доступных томичам интернет-ресурсов

5 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

К каким интернет-ресурсам сохранится доступ томичей в условиях ограничений, «обусловленных мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры», сообщает Т2.

Так, клиенты смогут воспользоваться онлайн-картами, приложением оператора, порталом Госуслуг, мессенджерами, маркетплейсами, поисковыми системами и сайтами госучреждений РФ. Уточняется, что дополнительных действий для этого не потребуется, доступ будет предоставлен автоматически.

— Техническая инфраструктура Т2 функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. В целях поддержки клиентов и по согласованию с регулятором компания внедрила систему постоянного доступа к избранным онлайн-ресурсам в зонах действия ограничений, — говорится в сообщении.

На данный момент оператор активирует доступ к следующим ресурсам: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, сервис 2ГИС, приложение Газпромбанка, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Абоненты могут пользоваться данными онлайн-ресурсами согласно своему тарифному плану.

— Это компромиссный вариант, который решает боль абонентов последних месяцев, не нарушая при этом требований безопасности. Решение разработано совместно с профильными ведомствами и поддерживает баланс между защитой критической инфраструктуры и поддержкой граждан. Мы продолжим отслеживать обратную связь от абонентов и при необходимости расширять список доступных ресурсов, — отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».