В выходные томичей ждут заморозки

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ночью местами по области в низких местах и травостое ожидаются заморозки -0…-1°C, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельскохозяйственных культур.

