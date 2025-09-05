В выходные томичей ждут заморозки

5 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ночью местами по области в низких местах и травостое ожидаются заморозки -0…-1°C, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельскохозяйственных культур.

