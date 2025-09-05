18+
В томском музее открылась выставка интерьерного дизайна «Укладно»

Вчера, 4 сентября, в Первом музее славянской мифологии открылась первая в Томске выставка интерьерного дизайна «Укладно».

Экспозиция представляет собой взгляд томских дизайнеров на организацию жилого пространства, где современные решения органично переплетаются с национальными мотивами. Художники подготовили шесть капсульных коллекций с готовыми идеями для обустройства дома.

В рамках экспозиции работает маркет с изделиями томских мастеров.

Выставка «Укладно» продлится до 15 октября по адресу: ул. Загорная, 12. В ее рамках также пройдут лекции и мастер-классы. Вход свободный.

Арт-менеджер и куратор выставочных проектов Музея славянской мифологии Дарья Скерневская
Фото: Савелий Петрушев

Художник, основатель студии дизайна интерьера Олеся Заика, руководитель интерьерного дома «Матрешка» и главный организатор выставки Оксана Ярославцева
Фото: Савелий Петрушев

Книги и открытки издательства «Макушин Медиа»
Фото: Савелий Петрушей

Фото: Савелий Петрушев

