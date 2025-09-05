В томском музее открылась выставка интерьерного дизайна «Укладно»
5 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Вчера, 4 сентября, в Первом музее славянской мифологии открылась первая в Томске выставка интерьерного дизайна «Укладно».
Экспозиция представляет собой взгляд томских дизайнеров на организацию жилого пространства, где современные решения органично переплетаются с национальными мотивами. Художники подготовили шесть капсульных коллекций с готовыми идеями для обустройства дома.
В рамках экспозиции работает маркет с изделиями томских мастеров.
Выставка «Укладно» продлится до 15 октября по адресу: ул. Загорная, 12. В ее рамках также пройдут лекции и мастер-классы. Вход свободный.
12+
Арт-менеджер и куратор выставочных проектов Музея славянской мифологии Дарья Скерневская
Художник, основатель студии дизайна интерьера Олеся Заика, руководитель интерьерного дома «Матрешка» и главный организатор выставки Оксана Ярославцева
Книги и открытки издательства «Макушин Медиа»
Фото: Савелий Петрушев
