В томском музее открылась выставка интерьерного дизайна «Укладно»

5 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 4 сентября, в Первом музее славянской мифологии открылась первая в Томске выставка интерьерного дизайна «Укладно».

Экспозиция представляет собой взгляд томских дизайнеров на организацию жилого пространства, где современные решения органично переплетаются с национальными мотивами. Художники подготовили шесть капсульных коллекций с готовыми идеями для обустройства дома.

В рамках экспозиции работает маркет с изделиями томских мастеров.

Выставка «Укладно» продлится до 15 октября по адресу: ул. Загорная, 12. В ее рамках также пройдут лекции и мастер-классы. Вход свободный.

Арт-менеджер и куратор выставочных проектов Музея славянской мифологии Дарья Скерневская Фото: Савелий Петрушев

Художник, основатель студии дизайна интерьера Олеся Заика, руководитель интерьерного дома «Матрешка» и главный организатор выставки Оксана Ярославцева Фото: Савелий Петрушев

Книги и открытки издательства «Макушин Медиа» Фото: Савелий Петрушей

Фото: Савелий Петрушев

