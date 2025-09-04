Томичи увидят полное лунное затмение на трансляции из обсерватории

В ночь с седьмого на восьмое сентября физики Томского государственного университета и управление информационной политики ТГУ организуют трансляцию, на которой через телескоп можно будет увидеть редкое астрономическое явление — полное лунное затмение.

Как сообщает пресс-служба вуза, последний раз томичам удалось наблюдать его в январе 2018 года.

— В Томске полные лунные затмения наблюдаются каждые три-пять лет, но видим их мы реже. Прошлое затмение в ноябре 2022 года помешала увидеть плохая погода, — отметил доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета ТГУ Дмитрий Капарулин. — Надеемся, что на этот раз погода будет к нам благосклонна, мы сможем увидеть и показать другим это редкое явление.

Полное лунное затмение наступает, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии, при этом Луна оказывается «позади Земли» — в ее тени. В самой середине затмения Луна окрашивается в интенсивно красный цвет, ее освещают лучи, преломившиеся в земной атмосфере. Именно поэтому полное лунное затмение иногда называют «красной луной».

В случае благоприятных погодных условий онлайн-трансляция будет запущена в 23.20. Основные события в ходе лунного затмения (время томское):

7 сентября, 23:27 — Начало частного затмения

8 сентября, 00:31 — Начало полного затмения

8 сентября, 01:12 — Середина затмения

8 сентября, 01:53 — Окончание полного затмения

8 сентября, 02:56 — Окончание частного затмения

