Участок пер. Мариинского в Томске перекроют на неделю

Завтра утром, 5 сентября, в Томске перекроют участок пер. Мариинского в направлении от пр. Комсомольского в сторону ул. Ново-Киевской. Как уточняют в «ТомскРТС», это связано с устранением дефекта на тепломагистрали №2, который обнаружили при проведении гидравлических испытаний под дорогой.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 9.00 завтрашнего дня до 24.00 пятницы, 12 сентября. В это время будут проводиться работы в районе дома на пер. Мариинском, 40.

Томичей просят учитывать информацию о ограничении при передвижении по городу и заблаговременно выбирать объездные пути.

