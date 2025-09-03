Томские проекты в сфере сохранения культурного наследия могут принять участие в конкурсе

Стартовал прием заявок на вторую Национальную премию «Наследие дороже», которая вручается за лучшие практики сохранения культурного наследия среди бизнеса и общественных проектов. Об этом сообщает издание «Хранители наследия».

В этом году экспертное жюри выберет победителей в семи номинациях. Три для бизнеса: «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей», «Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей» и «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей».

Две номинации — для представителей общественных и волонтерских проектов: «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход».

Вновь будут поощрены представители органов власти в специальной номинации «Не сноси и сохрани». За «Личный вклад» отметят инвесторов, общественных деятелей, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.

Подать заявку на Премию можно до 31 октября 2025 года. Церемония награждения лауреатов состоится 23 января 2026 года в Калининградской области в замке Нойхаузен.

Премия «Наследие дороже» была учреждена в 2024 году Всероссийским обществом охраны памятников и культуры (ВООПИК) и Благотворительным Фондом «Том Софер Фест — Наследие». Её цель — выявлять, награждать и пропагандировать лучшие практики сохранения объектов культурного наследия, объединять сообщество тех, кто восстанавливает памятники, делает их центрами общественной жизни, бизнеса, творчества, распространять опыт преобразования окружающей жизни своими руками и за счет собственных средств.

