В Томске пройдет вечер памяти писателя Вадима Макшеева

В субботу, 6 сентября, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет вечер памяти писателя Вадима Макшеева. В этом году исполнятся сто лет со дня его рождения.

Как уточняют организаторы, судьба писателя связана с трагическими страницами истории страны: в 1941 году его отец был отправлен в ГУЛАГ. Сам Вадим вместе с матерью и младшей сестрой был выслан на Васюган в Нарымском крае, где он провел почти два десятилетия, 14 лет из которых — на положении спецпереселенца.

Макшеев начал творческий путь в каргасокской газете «Северная правда», а продолжил — в томском «Красном знамени». Широкую известность ему принесла «Нарымская хроника», посвященная памяти спецпереселенцев. Она была издана в серии «Исследования новейшей русской истории».

— Мы приглашаем друзей, близких и всех, кому дорого творчество Вадима Николаевича, чтобы почтить его память и посвятить субботний вечер воспоминаниям о нем, — отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет в субботу, 6 сентября в Мемориальном музее по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 16.00.

Вход свободный.

12+

