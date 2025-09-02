В Северске подвели итоги Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом – Прорыв»

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2025 // Фото: shk.tvel.ru

В минувшую среду, 27 августа, в Северске состоялось закрытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом — Прорыв». Здесь подвели итоги производственной и комиссарской деятельности 17 студенческих строительных отрядов из 11 регионов России, сообщает пресс-служба Сибирского химического комбината.

Два месяца студенты из Калининградской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Омской, Томской, Челябинской областей, Алтайского края, Карелии и Москвы трудились на сооружении опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 на площадке АО «СХК». Отряды были задействованы в строительных, бетонных, электромонтажных работах на сооружении здания инновационного реактора. Они залили в стены и перекрытия реакторного отделения 194 кубометра бетона, уложили 3,2 тонны арматурной стали. Качество и безопасность работ контролировали специалисты АО «СХК» и АО «Концерн «Титан-2», генподрядчика строительства.

На закрытии трудового семестра главный инженер дирекции строительства ОДЭК АО «СХК» Евгений Веретенников вручил командирам стройотрядов благодарность за добросовестную и слаженную работу, ответственный подход к поставленным трудовым задачам.

«Когда энергокомплекс IV поколения по проекту „Прорыв“ будет введен в эксплуатацию, вы сможете с гордостью рассказывать своим детям и друзьям, что вложили сюда свой труд и силы», — сказал Евгений Веретенников.

Также на торжественной церемонии состоялось награждение лучших бойцов сезона. Лучшим отрядом по производственной деятельность был признан ССО «Эверест» (Челябинская область), лучшим по комиссарской деятельности стал ССО «Дельта» (г. Москва). Звание «Лучший отряд» по совокупности показателей завоевал ССО «ПЕРЕЦ» (Республика Карелия).

Всего летом 2025 года в рамках студенческой стройки «Мирный Атом — Прорыв» на атомные объекты было трудоустроено более 1 000 студентов из 25 регионов России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».