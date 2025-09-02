Врач объяснила смерть двух школьниц во время подготовки к учебе

Две школьницы скончались за последнюю неделю во время подготовки к учебе. 12-летняя девочка из Ульяновска и девятиклассница из Бердска Новосибирской области. Последняя умерла перед репетицией торжественного вальса 26 августа, а вторая — прямо на школьной линейке. По предварительным данным, причиной смертей стали проблемы с сердцем. Как обезопасить детей от подобного kuzbass.aif.ru рассказала кардиолог Анастасия Кочергина.

Девятиклассница Алина (имя изменено — Ред.) училась в школе № 3 города Бердск. Она пришла на репетицию вальса ко Дню знаний, как обычно, и всё было нормально до тех пор, пока девочка вдруг не упала на бок, сидя на диванчике в коридоре. Её срочно отвезли в реанимацию, где врачи больше часа пытались спасти подростка, но безуспешно.

По словам директора школы Натальи Гладышевой, первое вскрытие ничего не прояснило. Алина хорошо училась, была активной и никогда не жаловалась на здоровье. Она не состояла на учёте у врачей. В школе в тот момент была мама девочки, которая работает там педагогом.

В День знаний, 1 сентября, в Октябрьском сельском лицее Ульяновской области во время линейки скончалась 12-летняя девочка-инвалид. Её так же, как и Алину, госпитализировали и пытались спасти. В СМИ пишут, что ребёнок имел порок сердца и почувствовал себя плохо из-за тридцатиградусной жары. По факту произошедшего инициирована прокурорская проверка.

Кардиолог Анастасия Кочергина объяснила, что структурные изменения сердца, то есть врождённые пороки, часто меняют не только геометрию органа, но и работу проводящей системы и системы автоматизации.

— Наше сердце само себе создаёт электрическую активность. Есть такое понятие, как нарушение сердечного ритма, то есть когда автоматизм нарушен и происходят слишком частые или слишком редкие сердцебиения. И есть нарушение проводимости, когда работа нервов внутри сердца, которые обеспечивают синхронность сокращений, тоже нарушена. Очень часто врождённые структурные аномалии сочетаются с нарушениями ритма. Они, к большому огорчению, могут быть не постоянными, а периодическими, что проявляется примерно так, как у школьниц, — говорит эксперт.

Врач подтверждает, что ситуации физического и эмоционального перенапряжения могли спровоцировать аритмию и, как следствие, внезапную сердечную смерть. Именно поэтому ряду пациентов медики рекомендуют минимизировать стрессовые ситуации и физические усилия. Есть даже такие виды нарушений ритма и проводимости, при которых нужно избегать громких звуков: например синдром удлинённого или синдром укороченного интервала QT. Нахождение рядом с сабвуферами, усилителями звука и другими подобными приборами может спровоцировать нарушение ритма и проводимости.

Кардиолог советует: родителям всех детей без ранее установленных проблем нужно не игнорировать положенные регулярные обследования (ЭКГ покоя) и обращать внимание на психологический статус детей (нервное перенапряжение может быть чрезмерным). Ближе к средней школе нужно следить, чтобы дети не употребляли энергетики и не курили вейпы, поскольку вредные вещества в них провоцируют нарушения ритма.

Родителям детей с ранее выявленными аритмиями и/или пороками сердца важно не пропускать осмотры детского кардиолога, проходить обследования и выполнять рекомендации ограничительного характера, если врачи давали такие прежде.

