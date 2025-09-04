Томичей приглашают на артист-ток с художницей Лизой Корн

4 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 5 сентября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет артист-ток с омской художницей и дизайнером Лизой Корн. Музей в коллаборации с художницей создал арт-капсулу для выставки интерьерного дизайна «Укладно», отмечают организаторы.

— Работы Лизы рождаются на пересечении традиций и эксперимента. В её практике природные мотивы и натуральные материалы переплетаются с пластиком, металлом и кислотными оттенками, создавая особую энергетику и язык графичного минимализма, который уравновешивает интерьер или любое другое пространство, — говорится в сообщении.

Участники мероприятия обсудят темы существования и поиска вдохновения в современном искусстве. Художница также расскажет о своих экспериментах с материалами.

Артист-ток пройдет 5 сентября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

12+

