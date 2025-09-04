18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на артист-ток с художницей Лизой Корн

Город, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия куда сходить интересные новости Томска выставка современное искусство афиша Томичей приглашают на артист-ток с художницей Лизой Корн

В пятницу, 5 сентября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет артист-ток с омской художницей и дизайнером Лизой Корн. Музей в коллаборации с художницей создал арт-капсулу для выставки интерьерного дизайна «Укладно», отмечают организаторы.

— Работы Лизы рождаются на пересечении традиций и эксперимента. В её практике природные мотивы и натуральные материалы переплетаются с пластиком, металлом и кислотными оттенками, создавая особую энергетику и язык графичного минимализма, который уравновешивает интерьер или любое другое пространство, — говорится в сообщении.

Участники мероприятия обсудят темы существования и поиска вдохновения в современном искусстве. Художница также расскажет о своих экспериментах с материалами.

Артист-ток пройдет 5 сентября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский филиал «Ростелекома» возглавил Денис Кобзарь

19 августа 2025
Томские новости

Суд ввел наблюдение в строительном управлении Томской ДСК

27 августа 2025
Город

Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025
Томские новости

Конкурс мастеров, живая музыка и розыгрыш автомобиля. Что ждет горожан на «Томич Фесте»

28 августа 2025
Томские новости

Работы «Томского общества любителей художеств» покажут в Музее деревянного зодчества

11 августа 2025
Рассказано

Режиссер доккино Андрей Ананин: «Мы рассказываем истории, которые происходят вокруг нас»

25 августа 2025
Томские новости

КДВ рассчитывает на «справедливое разрешение ситуации» на фоне иска Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ

1 сентября 2025
Томские новости

Томский музей «Профессорская квартира» стал победителем всероссийской премии «Жить вместе»

27 августа 2025
Томские новости

Экспертиза одобрила проект строительства акватермального комплекса на юге Томска

12 августа 2025