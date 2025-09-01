КДВ рассчитывает на «справедливое разрешение ситуации» на фоне иска Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Холдинг «КДВ Групп» (одна из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли) опубликовал заявление после подачи Генпрокуратурой иска к Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову о взыскании холдинга в доход РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Наша команда искренне рассчитывает на справедливое и взвешенное разрешение сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте КДВ.

Отмечается, что в группе компаний работает 39 тыс. сотрудников. За последние три года было инвестировано в объекты 54 млрд рублей.

Как сообщалось, Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск к Штенгеловым о взыскании в доход РФ принадлежащего Штенгелову-младшему холдинга «КДВ Групп». В иске надзорное ведомство просит признать Штенгеловых экстремистским объединением и изъять их активы в доход государства.

Суд назначил беседу по этому иску на 8 сентября.

Источник в Генпрокуратуре ранее сообщал «Интерфаксу», что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету». По мнению истца, группа функционирует в основном за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).

Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отметил, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. Отмечалось, что, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру Штенгелов-младший снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами. Штенгеловы более 10 лет назад покинули пределы РФ, проживают на территории Австралии, Украины и США.

Было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний «КДВ». Генпрокуратура оценивает капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль в 139 млрд рублей.

С учетом этого, Генпрокуратура просит изъять принадлежащее ответчикам имущество в доход РФ, включая акции головной компании ГК «КДВ» — АО «Кондитерус Ком». Также истец просит наложить обеспечительные меры в виде ареста всех акций и денежных средств всех компаний холдинга, зарегистрированных в РФ. Суд согласился с ходатайством истца об аресте имущества.

«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). ООО «КДВ Групп» (аккумулирует финансы холдинга) в 2024 году увеличило неконсолидированную выручку по РСБУ на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, до 304,9 млрд рублей.

По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).

