«Ростелеком» поддержал летние кинопоказы в Колпашеве

В городе Колпашево Томской области прошли кинопоказы под открытым небом, зрители увидели фильмы из коллекции видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы). Организатором мероприятия выступил городской центр культуры и досуга.

Первым фильмом, который «Ростелеком» предоставил колпашевцам, стала драма «Крецул» (12+), рассказывающая историю паралимпийца Олега Крецула. Фильм, созданный при поддержке видеосервиса Wink.ru, — это дебютная работа режиссера Александры Лихачевой. В центре сюжета — история о дзюдоисте, который потерял зрение после аварии, но благодаря поддержке друга нашел в себе силы вернуться в спорт.

Также зрители посмотрели комедию из линейки Wink Originals «Особенности национальной больницы» (18+). Этот фильм снят по сценарию Александра Рогожкина, автора популярных комедий «Особенности национальной охоты» (18+) и «Особенности национальной рыбалки» (18+). В центре сюжета — молодой немец Вернер Мюллер, волонтер неврологического отделения петербургской больницы, который, попадая в комические ситуации, раскрывает особенности русского менталитета.

«Более 70% абонентов широкополосного интернета в Колпашеве пользуются видеосервисом Wink, где сейчас можно найти не только киноконтент, но и книги, музыку, игры. Платформа постоянно развивается, это позволяет нам создавать комфортные условия для отдыха и досуга жителей, а также поддерживать культурные инициативы», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

На мероприятии у гостей была возможность пообщаться с представителями «Ростелекома», узнать подробнее о цифровых сервисах компании на базе широкополосного доступа в интернет и оставить заявку на подключение услуг.

