Кластер электроники и беспилотных технологи появился в Томской области

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В минувшую пятницу, 29 августа, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подписал приказ о создании в Томской области промышленного кластера электроники и беспилотных технологий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Объединение включает в себя шесть проектов и 13 организаций: АО «НПФ «Микран», АО «НПП «Радар ммс», АО «Когнитив», ООО НПК «ТЕСАРТ», ООО «ЛЭМЗ-Т», АО «НИИПП», АО «НПЦ «Полюс», ООО «Мехатроника-Томск», ООО «СТК», ООО «Элемент-Технологии», АНО «НПЦ БАС Томской области», ООО «Газпром трансгаз Томск», а также ТУСУр.

Так, АО «Когнитив» планирует выпускать беспилотный бескабинный минитрактор; «ЛЭМЗ-Т» обеспечит выпуск системы связи «БАС» — аппаратуру радиосвязи между наземным пунктом управления и беспилотным воздушным судном; «Микран» наладит производство компактных спутниковых станций «Мини МСП» для удалённых районов; «Радар ммс» будет производить спутниковые терминалы бортовой радиокомандной линии для беспилотных воздушных судов, комплексные системы беспроводной широкополосной связи для группировок беспилотных аппаратов и модули воздушно-лазерного сканирования — лидары, применяемые в автомобилях, спецтехнике и беспилотной авиации. Якорным заказчиком продукции кластера выступит ООО «Газпром трансгаз Томск».

Предполагается, что в импортозамещающие производства инвестируют миллиард рублей, а к 2030 году запланирован выпуск продукции на сумму в 6 млрд.

В пресс-службе уточняют, что на сегодняшний день в Томской области зарегистрировано три промышленных кластера. Ранее были созданы промышленные кластеры «Лес, лесопереработка и лесохимия», а также «Цветные и редкоземельные металлы». В планах — создание химического кластера. Специализированной организацией промышленных кластеров на территории региона является Фонд развития промышленности Томской области.

