В Томске открылся фестиваль «Мир авторских кукол»

Вчера, 31 августа, в томском областном Доме искусств состоялось открытие Межрегионального фестиваля «Мир авторских кукол».

В экспозицию вошли работы в разных техниках и материалах — самозастывающий пластик, полимерная глина, папье-маше, текстиль, ватная игрушка, валяние, вязаная игрушка и дерево. Свои куклы на фестиваль привезли участники из разных регионов страны.

На открытии состоялся показ уличного спектакля «Ковава» от театра «Небесные бродяги» (Санкт-Петербург).

Выставка «Мир авторских кукол» работает до 12 октября по адресу: ул. Шишкова, 10.

Фото: Владимир Алимпьев, Анастасия Корнеева

