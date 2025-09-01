В Томске открылся фестиваль «Мир авторских кукол»

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Алимпьев

Вчера, 31 августа, в томском областном Доме искусств состоялось открытие Межрегионального фестиваля «Мир авторских кукол».

В экспозицию вошли работы в разных техниках и материалах — самозастывающий пластик, полимерная глина, папье-маше, текстиль, ватная игрушка, валяние, вязаная игрушка и дерево. Свои куклы на фестиваль привезли участники из разных регионов страны.

На открытии состоялся показ уличного спектакля «Ковава» от театра «Небесные бродяги» (Санкт-Петербург).

Выставка «Мир авторских кукол» работает до 12 октября по адресу: ул. Шишкова, 10.

Фото: Владимир Алимпьев, Анастасия Корнеева

