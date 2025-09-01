Физтех ТПУ отметит 75-летие экскурсиями на реактор и открытием новых городских пространств

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

На следующей неделе, 8–12 сентября, в Томском политехе отметят 75-летие физико-технического образования.

В рамках празднования запланированы открытие новых городских локаций и образовательных пространств для студентов, массовый инженерный кубок, экскурсии на ядерный реактор и другие мероприятия, сообщает пресс-служба вуза.

— В этом году мы отмечаем две важнейшие даты. Это 80-летие атомной отрасли страны и 75-летие физико-технического образования в Томском политехе. И это не юбилей одного факультета или направления подготовки. Мы чествуем томский Физтех — настоящее явление. Это альма-матер элиты атомной отрасли нашей страны. Это место, где были воспитаны люди, стоявшие у истоков атомной промышленности, а новое поколение томских физикотехников определяет, какой будет энергетика, ядерная медицина сейчас и в будущем. Вместе с партнерами из Госкорпорации «Росатом» мы подготовили обширную программу юбилея. И я приглашаю студентов, сотрудников, выпускников, томичей и гостей города отметить эти знаменательные даты вместе, — говорит и.о. ректора Томского политеха Леонид Сухих.

Основные праздничные мероприятия пройдут при поддержке концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В сентябре для томичей будут организованы экскурсии на исследовательский ядерный реактор ТПУ — самый мощный вузовский реактор в стране. Расписание и форма для регистрации будут опубликованы позднее.

Во вторник, 9 сентября, на стадионе «Политехник» пройдет второй Инженерный кубок им. Н.В. Никитина для первокурсников ТПУ. Инженерное соревнование по строительству башен из деревянных шпажек соберет 260 команд. Начало в 11.00.

Со среды по пятницу, 10–12 сентября, эксперты соберутся на ХII Международную научно-практическую конференцию «Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине». Они представят доклады по проектированию и эксплуатации ядерных установок, цифровизации процессов и другие.

В четверг, 11 сентября, на фасаде десятого корпуса ТПУ (пр. Ленина, 2), построенного для Физтеха, откроют мемориальную доску в честь доктора физико-математических наук, профессора, декана Физико-технического факультета ТПУ в 1997–2009 году В.И. Бойко.

Также 11 сентября в десятом корпусе после капитального ремонта будут открыты новые научно-образовательные пространства для студентов. Благодаря поддержке «Росэнергоатома» обновлены три аудитории в корпусе. Они полностью укомплектованы мебелью, новым оборудованием и новейшими учебными онлайн-тренажерами.

В пятницу, 12 сентября, у десятого корпуса ТПУ откроют Сквер атомщиков. Здесь установят памятник одному из выдающихся ректоров вуза, инициатору создания Физтеха А.А. Воробьеву.

С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».