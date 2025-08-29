В Томске установили светофор в районе Дома ученых

Новый светофор установили в Томске на ул. Советской в районе Городского сада и Дома ученых, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас объект работает в режиме «мигающий желтый», однако, в ночь на субботу его планируют включить в штатном режиме. В ближайшие дни специалисты будут подбирать оптимальное соотношение времени для прохода людей и проезда машин.

В сообщении уточняется, что светофор необходим на данном участке, так как во время любого массового мероприятия улица «вставала» от пешеходного потока, который шел от Ново-Соборной в Горсад и обратно. Предполагается, что он будет четко регулировать транспортные и пешеходные потоки, переход дороги станет более безопасным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».