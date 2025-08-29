На «Технопроме-2025» «Ростелеком» выступил партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации»

29 августа 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Новосибирске проходит XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025», объединивший экспертов из более чем 40 стран. Компания «Ростелеком» выступила партнёром кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации», представив свои разработки в сфере искусственного интеллекта.

На стенде компании участники форума могут ознакомиться и протестировать инновационные решения для видеоаналитики, позволяющие выделять и отслеживать конкретные объекты и фиксировать нарушения установленных границ.

«Представленные на форуме детекторы — результат наших совместных разработок с Новосибирским государственным университетом в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“. Они работают на базе технологий искусственного интеллекта, предназначены для интеграции в городские системы видеонаблюдения и позволяют значительно повысить уровень безопасности в общественных местах», — отметил директор по цифровым регионам Сибири «Ростелекома» Никита Жильцов.

«„Ростелеком» активно ведёт разработки технологий для цифровой трансформации регионов, многие из которых уже успешно применяются в Сибири. Мы создаём решения, которые помогают развивать умные города, повышать безопасность и оптимизировать городскую инфраструктуру. Главная цель цифровизации — повышение качества жизни сибиряков», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Эксперты «Ростелекома» также приняли активное участие в деловой программе форума. Илья Полесский, директор продуктового офиса Нетрис, выступил на площадке «Городские технологии» с докладом «ИИ с нуля. Практика умных городов», рассказав о технологиях искусственного интеллекта для цифровых регионов.

«Цифровой регион — это, прежде всего, интеллектуальная инфраструктура, объединяющая современные системы управления. Наша платформа видеонаблюдения с ИИ обеспечивает высокий уровень безопасности и интеграцию с другими подсистемами», — отметил директор продуктового офиса Нетрис («Ростелеком») Илья Полесский.

Директор по цифровым технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев на конференции «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» рассказал о внедрении и использовании генеративного ИИ в корпорациях и возможности применения в промышленности.

«„Ростелеком» обладает значительной экспертизой в области внедрения ИИ и цифровых технологий, которые уже сегодня приносят значительные результаты как для бизнеса, так и для государства. Мы успешно применяем видеоаналитику для контроля качества, нейросети для обработки медицинских снимков и речевые технологии для автоматизации клиентского сервиса. В основе нашей работы — собственные платформы, такие как «Нейрошлюз» и «Василиса», которые позволяют сотрудникам без глубоких технических знаний создавать и внедрять ИИ-решения. Это не только ускоряет процессы, но и помогает преодолеть кадровый дефицит. Мы видим будущее в развитии генеративного ИИ, цифровых двойников и edge-решений, которые становятся ключевыми драйверами цифровой трансформации в промышленности и других отраслях», — подчеркнул директор по цифровым технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев.

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» собрал ведущих экспертов, учёных и предпринимателей из более чем 40 стран мира, а также представителей регионов России. Тема мероприятия в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

