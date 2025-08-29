Музыкальные педагоги школ Томской области повысили уровень профмастерства к Дню знаний

29 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Вадим Лавренко, Артур Борисов, Андрей Сергиенко

В преддверии первого сентября семь учителей музыки из Томской области приняли участие в конференции «Музыкальная педагогика» в Ханты-Мансийске. Мероприятие прошло при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и собрало более ста преподавателей из семи регионов страны.

Как уточняют организаторы, конференция является частью проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который реализуется в регионах с 2017 года. В этом году в конференции участвовали педагоги из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей и Москвы. Для них эксперты из столичных творческих вузов провели мастер-классы, лекции и семинары.

Наш регион представляли семь человек, в том числе преподаватель по классу домры Детской школы искусств № 1 София Карпова.

Участница конференции «Музыкальная педагогика», преподаватель по классу домры томской Детской школы искусств № 1 София Карпова Фото: Вадим Лавренко, Артур Борисов, Андрей Сергиенко

— Я была нацелена на преподавание еще со времен обучения в музыкальной школе — профессия учителя музыки для меня всегда была лучшей из всех и самой естественной. Мне хотелось дарить детям ощущение радости. Сейчас в моей работе мне нравится видеть результат ученика. Не лауреатство, а когда ребенок проходит путь от «совсем ничего не знаю о домре» до «как же мне нравится это произведение, мечтаю его выучить и сыграть». На конференцию я решила отправиться, потому что уверена: учиться нужно всю жизнь, особенно если ты учитель. Нужно подпитывать свою фантазию, так как от нее очень многое зависит в музыкальной педагогике. А участие в таких мероприятиях — самый верный способ найти нужные слова, «подглядеть» новый способ передать свою мысль и свой опыт ученику, — рассказала София Карпова.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия о роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. Культурная программа включала открытые лекции об истории русской классической музыки и роли искусства в образовании будущего. Завершил конференцию гала-концерт с участием Юрия Розума.

— «Музыкальная мастерская Юрия Розума» стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ о создании регулярной системы повышения квалификации. Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой «Родные города» он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию «Музыкальная педагогика», — отметил начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

— Конференция демонстрирует не только высокий уровень организации, но и, что особенно приятно, живой интерес педагогов. Именно здесь они получают редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках, — подчеркнул Юрий Розум. По его словам, такие проекты являются вкладом в будущее культуры.

После конференции каждый слушатель получил сертификат о повышении квалификации, выданный Государственным музыкально-педагогическим институтом им. Ипполитова-Иванова.

