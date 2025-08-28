18+
18+
РЕКЛАМА

Ольга Нужная возглавила Агентство инвестиционного развития Томской области

Город, Награды и назначения, Томские новости, интересные новости Томска новые люди кадровые перестановки Белый дом Ольга Нужная возглавила Агентство инвестиционного развития Томской области

Директором Агентства инвестиционного развития Томской области назначена Ольга Нужная, руководитель регионального центра «Мой бизнес». Соответствующее решение принял начальник департамента инвестиционной и промышленной политики региона Георгий Бородулин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, перед новым директором поставлена задача повышения эффективности институтов развития бизнеса, в том числе за счёт объединения ресурсов и выстраивания единой стратегии. Эта работал продолжает перезагрузку инвестиционной политики, которая началась в регионе в2023 году. В результате реформы был создан центр развития бизнеса, выполняющий функции единого окна для поддержки инвесторов, промышленников и предпринимателей.

— Укрупнение органов власти и институтов развития позволит повысить эффективность работы, преодолеть межведомственные барьеры, оптимизировать расходы на содержание областных структур. Успешный опыт Ольги Нужной по руководству Фондом развития бизнеса будет полезен для работы в новом статусе, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потёмкина.

Ольга Нужная родилась в Томске. В 2004 году с отличием окончила ТГУ по специальности «Политология», в 2017-м — ТПУ по направлению «Менеджмент. Предпринимательство и управление компанией», в 2023-м — Финансовый университет при Правительстве РФ по направлению «Экономика, финансы и управление в предпринимательской деятельности: современные аспекты и инновационные технологии». В 2017 году поступила на госслужбу в департамент профессионального образования Томской области, с 2019 года работает в Центре «Мой бизнес».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи смогут арендовать электросамокаты через СМС

5 августа 2025
Томские новости

В Томске восстановили деревянные ворота между домами-близнецами на Белинского

8 августа 2025
Томские новости

Первый троллейбус, с которого сняли рекламу, вышел на маршрут №3 в Томске

27 августа 2025
Креативные индустрии

Праздник топора-2025: на фестивале в «Околице»

25 августа 2025
Томские новости

И пусть никто не уйдет голодным. Как «Сибагро» накормили гостей Праздника топора

26 августа 2025
Томские новости

Улицу Крячкова в Томске передали в муниципальную собственность

7 августа 2025
Томские новости

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru

27 августа 2025
Город

Не бархатцами едиными.
Шесть биоразнообразных цветников, созданных томичами

6 августа 2025
Томские новости

Томский бар попал в шорт-лист премии лучших баров WHERE2DRINK

31 июля 2025