Ольга Нужная возглавила Агентство инвестиционного развития Томской области

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Директором Агентства инвестиционного развития Томской области назначена Ольга Нужная, руководитель регионального центра «Мой бизнес». Соответствующее решение принял начальник департамента инвестиционной и промышленной политики региона Георгий Бородулин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, перед новым директором поставлена задача повышения эффективности институтов развития бизнеса, в том числе за счёт объединения ресурсов и выстраивания единой стратегии. Эта работал продолжает перезагрузку инвестиционной политики, которая началась в регионе в2023 году. В результате реформы был создан центр развития бизнеса, выполняющий функции единого окна для поддержки инвесторов, промышленников и предпринимателей.

— Укрупнение органов власти и институтов развития позволит повысить эффективность работы, преодолеть межведомственные барьеры, оптимизировать расходы на содержание областных структур. Успешный опыт Ольги Нужной по руководству Фондом развития бизнеса будет полезен для работы в новом статусе, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потёмкина.

Ольга Нужная родилась в Томске. В 2004 году с отличием окончила ТГУ по специальности «Политология», в 2017-м — ТПУ по направлению «Менеджмент. Предпринимательство и управление компанией», в 2023-м — Финансовый университет при Правительстве РФ по направлению «Экономика, финансы и управление в предпринимательской деятельности: современные аспекты и инновационные технологии». В 2017 году поступила на госслужбу в департамент профессионального образования Томской области, с 2019 года работает в Центре «Мой бизнес».

