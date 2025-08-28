Конкурс мастеров, живая музыка и розыгрыш автомобиля. Что ждет горожан на «Томич Фесте»

28 августа 2025 / Томский Обзор

В Томске 7 сентября пройдет масштабный городской фестиваль «Томич Фест». Его участников ждет конкурс мастеров производственного обучения вождению из городских автошкол, десятки интерактивных площадок, выставка автомобилей. Грандиозным финалом станет розыгрыш машины и концерт известной сибирской группы.

Фестиваль стартует в 15.00 на парковке у ТРК «Лето»/ЦИР «Оранжевое небо». Здесь развернутся несколько площадок. Томичи увидят ретро-технику, внедорожных «монстров» и тюнингованные машины. Здесь же будет проходить демонстрация автозвука.

Одним из ключевых событий фестиваля станет соревнование среди мастеров производственного обучения вождению Томска. В нем примут участие более 40 специалистов из автошкол «Томич», «Автотех», «Зебра», «Вираж» и других. Им предстоит пройти два этапа. Первый — теоретический — будет включать ответы на вопросы теоретического экзамена, который сдают все курсанты автошкол. Второй — практический. Для него у ТРК «Лето» / ЦИР «Оранжевое небо» оборудуют специальную площадку. Здесь участники выполнят базовые упражнения, например, заезд в гараж или параллельную парковку, а также более сложные вариации — вроде движения змейкой задним ходом. Тот, кто лучше и быстрее всех справится с заданием получит звание победителя, ценные призы и переходящий кубок. Оценивать конкурсантов будет независимое жюри, в состав которого войдут сотрудник ГИБДД, представители общественной организации «Водители России» и Центра высшего водительского мастерства.

Параллельно на площадке фестиваля будут организованы мастер-классы, интерактивы и другие активности для взрослых и детей. Здесь можно будет порисовать (как на планшете, так и красками), поиграть в настольные игры, прокатиться на автомобиле в очках виртуальной реальности, попить бесплатной воды или также бесплатно сдать кровь на анализы.

Кроме того, участники фестиваля смогут выиграть призы и сувениры от полутора десятков партнеров мероприятия. Для этого необходимо принять участие в квесте, зарегистрировавшись в специальном чат-боте. Затем нужно будет выполнять задания: проходить локации, отмечаться на них, делая фотографии или принимая участие в активностях. Организаторы подготовили подарки для всех участников квеста, но те, кто наберет максимальное количество баллов, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от тюнинг-ателье Bass brothers и других партнеров фестиваля.

Развлечения на фестивале найдут и любители музыки. Перед гостями праздника выступит коллектив Beat Mind (авторская инструментальная музыка: саксофон, гитара и барабаны), кавер-группа «Томич Band» и широко известный по всей Сибири коллектив в качестве хедлайнера.

В финале фестиваля будут подведены итоги розыгрыша автомобиля среди курсантов автошколы «Томич».

— Мы начали активно участвовать в городских мероприятиях с лета прошлого года и видим динамику — наши локации вызывают интерес. Мы считаем, что доросли до собственного фестиваля: сделали грандиозный розыгрыш среди курсантов и его логичным окончанием должно стать подобное масштабное мероприятие, — подчеркивают организаторы мероприятия. — Мы планируем сделать «Томич Фест» ежегодным, чтобы он стал новой традицией, объединял не только автомобилистов, но и приносил радость всем томичам.

Фестиваль стартует в воскресенье, 7 августа, на парковке у ТРК «Лето» / ЦИР «Оранжевое небо» на ул. Нахимова, 8, стр. 13. Начало в 15.00.

12+

