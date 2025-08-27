Суд ввел наблюдение в строительном управлении Томской ДСК

27 августа 2025

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК, входит в холдинг ТДСК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Согласно определению, наблюдение было введено 25 августа, временным управляющим имуществом СУ ТДСК назначен член Ассоциации антикризисных управляющих Игорь Олейник.

Заседания суда по рассмотрению отчета временного управляющего запланировано на 15 января 2026 года.

Кроме того, суд включил в реестр кредиторов требования инициатора банкротства — ООО «Союзлифтмонтаж» (Томск, субподрядчик ТДСК) в размере 11,3 млн рублей основного долга и 2,63 млн рублей неустойки.

Как сообщалось, «Союзлифтмонтаж» подал в Арбитражный суд Томской области заявление о банкротстве СУ ТДСК в конце июля. По информации с сайта «Союзлифтмонтажа», компания выполняла работы на нескольких объектах ТДСК, в частности занималась монтажом лифтов в ЖК «Аквамарин» (Новосибирск), ЖК «На Комсомольском», ЖК «Радонежский» (оба — Томск).

Это уже не первое заявление субподрядчиков о банкротстве СУ ТДСК. В середине июля банкротство стройкомпании инициировало ООО «Томскэкскавация» (субподрядчик СУ ТДСК по реконструкции инфраструктуры томского аэропорта) из-за долга в 2,5 млн рублей. Однако суд не принял заявление в связи с тем, что на момент его подачи еще не истек срок, по которому СУ ТДСК должно рассчитаться с субподрядчиком.

Ранее в ТДСК сообщали «Интерфаксу», что среди причин возникновения задолженностей — системные изменения в строительной отрасли, в том числе невыплата компенсаций удорожания стоимости работ по исполнению бюджетных контрактов, рост ключевой ставки до 21% в 2024 году.

АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» входит в холдинг ТДСК, который является одним из крупнейших застройщиков в Сибири. Вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) ТДСК образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

По данным ФНС, годовая выручка СУ ТДСК в последние годы варьируется на уровне 5-7,8 млрд рублей, чистая прибыль при этом близка к нулю (крупнейшая — в 2021 году, 1,4 млн рублей).

