Крышу доходного дома Фуксмана отремонтируют в Томске за 12 млн рублей

25 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

В Томске заключили контракт на капитальный ремонт крыши исторического дома по пр. Ленина, 107, сообщает Томский центр по охране памятников.

Работы выполнит ООО «МонтажСтрой», ранее восстановившее здание театра «Скоморох» и школы № 5. Подрядчику предстоит частично заменить стропильную систему, провести огнебиозащиту стропил. Также в рамках ремонта заменят утеплитель на чердаке, смонтируют обрешетку и установят на кровлю молниезащиту.

Сумма контракта составляет 12 млн рублей. Проект работ прошел все необходимые согласования. Предполагается, что работы стартуют в августе и завершатся до конца 2025 года.

Здание на пр. Ленина, 107 было построено в 1896–1899 годах Павлом Нарановичем для крупного предпринимателя, владельца винокуренного и пивоваренного заводов и конезавода Ильи Фуксмана. В 1915 году известный архитектор Андрей Лангер спроектировал и обновил его фасад.

Доходный дом Фуксмана плотно встроено между двумя другими архитектурными памятниками — справа доходный дом Голованова (архитектор Константин Лыгин), слева здание Сибирского торгового банка.

С 1978 года здание является объектом культурного наследия.

Подробнее об истории здания читайте в нашем гиде «13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера».

