Томская область получит кредит в 890 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

Томская область получит казначейский инфраструктурный кредит на модернизацию коммунального хозяйства. Соответствующую заявку утвердил президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, кредит на сумму почти 890 млн рублей предоставлен на 15 лет по ставке 3% годовых. Срок проведения указанных в заявке работ — 2026-27 годы.

Предполагается, что первым проектом, который будет реализован при поддержке Правительства — капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей общей протяжённостью 9 километров. Инвестиции составят около 507 млн рублей. Второй проект — модернизация сетей водоснабжения (6,5 км) и водоотведения (1,6 км). На эти цели направят 383 млн рублей.

«Вместе с администрацией Томска выбрали наиболее изношенные объекты, из-за состояния которых самые частые раскопки на проезжей части, тротуарах, во дворах, — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур. — Бюджетные инвестиции не будут заложены в тариф, жители не станут оплачивать проделанную работу. Реализация обоих проектов позволит привлечь и внебюджетное финансирование в сумме 230 миллионов рублей».

