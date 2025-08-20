18+
СХК до конца года планирует привлечь более 300 новых сотрудников

За семь месяцев 2025 года на Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в Северске Томской области) приняли 336 новых сотрудников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, основную потребность в кадрах испытывает опытно-демонстрационный энергокомплекс IV поколения. Для реализации проекта «Прорыв» с начала года наняли 118 человек.

В целом, большая часть новых сотрудников — 214 человек — рабочие, 114 — специалисты, девять человек — руководители. Большинство трудоустроенных на СХК — жители Северска, за 7 месяцев года работу на комбинате получили 267 северчан. Из иногородних 46 человек — это жители Томска и районов области, а 23 новых сотрудника приехали работать на комбинат из других городов.

Всего на начало августа численность персонала СХК составила 3 871 человек. До конца года комбинат планирует привлечь ещё порядка 360 новых сотрудников.

