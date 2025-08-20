На месте гастробистро Nova открылся рестобар «Окно»

20 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: ресто-бар «Окно»

В Томске появился рестобар «Окно» — новый проект, продвигающий ценности искусства и культуры в ресторанном формате. Он располагается в самом центре города, на Ново-Соборной площади, 2, в пространстве, где прежде размещалась Nova.

В рестобаре уже сейчас представлено специальное меню и проходят выставки, читакли, музыкальные вечера, кинопоказы, а осенью выбор блюд значительно расширится, также появятся завтраки и бизнес-ланчи. И культурных событий станет еще больше.

У названия «Окно» несколько значений — это и буквально огромные красивые окна здания рестобара, откуда отлично виден проспект Ленина, и отсылка к работам Матисса, чья муза Лидия Делекторская, как известно, родилась в Томске, и окно в насыщенную культурную жизнь.

— Много лет мы занимались продюсерством, у нас были и масштабные проекты, и литературные, театральные встречи, выставки, мастер-классы, лектории. У нас был свой небольшой бутик, также мы работали на разных площадках. Поняли, что готовы масштабировать свои силы, возможности, идеи, и ради арт-проектов решили открыть свою собственную площадку, — объясняет Ирина Малиновская, владелица рестобара «Окно». — Мы любим и искусство, и вкусную еду, и понимаем, что блюда влияют на восприятие творчества — чашка хорошего кофе, вкусный десерт помогают людям расслабиться, стать более восприимчивыми, более контактными. Когда появилась возможность «поселиться» в таком красивом месте в центре города, мы ею воспользовались. Уже «нафаршировали» пространство техникой — у нас роскошный LED экран размером 6 на 3, он задействован и как афиша, и как декорация в проектах, также мы будем показывать спектакли и фильмы. Скоро заключим договор с одной знаменитой компанией, он даст нам право на лицензионный показ кино, фильмов об искусстве, спектаклей, опер, балетов театров России и других стран. Также приобрели профессиональную звуковую аппаратуру и белый роскошный рояль. Каждый выходной проводим музыкальные вечера.

Визуально пространство не очень изменилось, в нем только скорректировали рассадку и добавили к историческому пространству, старинным потолкам и аркам, современную технику и современное искусство. Сейчас в «Окне» проходит «Левитация», выставка художника Дениса Раудсеппа (чьи работы весной можно было увидеть в Томском областном художественном музее), затем будут представлены полотна других авторов. Картины в рестобаре обещают выставлять постоянно.

«Окно» собирается сотрудничать со многими творческими проектами. Здесь будут литературные завтраки Ксении Баталовой, арт-ланчи — авторский проект Ирины Малиновской, в котором примут участие и другие спикеры, театральные читакли по понедельникам, концерты томских и приглашенных из других городов музыкантов. Осенью ожидается фортепианный вечер при свечах композитора, пианистки Екатерины Мориц, препати с артистом Александром Устюговым перед его большим концертом на сцене Центра культуры ТГУ.

27 августа, в честь Дня кино, в «Окнах» пройдет показ фильма «Слепок», созданного Пушкинским музеем и Международным фестивалем современной хореографии Context Diana Vishneva и Aksenov Family Foundation. Это совместный показ с Сибирским филиалом ГМИИ им. Пушкина.

При уже существующей насыщенной программе, в рестобаре открыты к новым знакомствам и сотрудничеству с творческими людьми.

Что касается еды, то слоган нового заведения — «Для тех, кто чувствует и ценит вкус жизни». За гастрономический вкус отвечают два известных томских шефа — это Кирилл Валеев и Александр Бренчук. Осенью они представят новое меню, где будет около 70 блюд.

— Это классическая, всеми любимая средиземноморская кухня, — рассказывает Ирина Малиновская. — В меню найдется место и вегетарианскому направлению, и мясным блюдам, и морепродуктам. Как и полагается, будет много теста — мы уже предлагаем римскую и неаполитанскую пиццу, дальше вариантов станет больше. Готовим разные пасты, ризотто. Среди наших блюд — филе дорадо с муссом из гребешка со спаржей, утиная ножка конфи с пюре с запеченным сельдереем и яблоком, марсельская уха буйабес в правильной подаче и многое другое, все эстетичное и вкусное. Десерты в рестобаре тоже будут собственные. Это и тирамису, и чизкейки, и многое другое. Пока мы работаем на базовом меню, а каждые выходные делаем специальные предложения от шефов. После они будут объединены в новое большое меню. Что касается напитков, у нас есть меню авторских коктейлей и достойная винная карта. В наших планах винные вечера, гастрономические дегустации, они будут проходить в нашем стиле, максимально театрализовано.

Сибирских блюд в меню средиземноморского заведения, естественно, не предполагается, но «Окно» собирается сотрудничать с томскими фермерами и сыроделами.

Подавать еду и напитки в рестобаре будут в английской посуде.

