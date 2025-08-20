В Томске отремонтировали половину Аптекарского моста

20 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 20 августа, в Томске подрядчик перебросил силы на вторую сторону Аптекарского моста и перенаправил движение на отремонтированную часть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Рабочие завершили асфальтирование на половине проезжей части, до этого были проведены все запланированные работы — устройство выравнивающего слоя из бетона, монолитных плит на сопряжении, установка деформационных швов и не только. Кроме того, профильный департамент отремонтировал подъездные пути к мосту.

— Вопросов по качеству работ к подрядчику у меня не возникло. Однако основная часть лета с сухой погодой уже позади, и есть опасения, что сроки ремонта второй половины моста будут более продолжительными. Настоятельно попросил подрядчика ускориться. Контроль с нашей стороны будет по-прежнему в ежедневном режиме, — отметил Дмитрий Махиня.

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

