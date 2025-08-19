«Ростелеком» и Администрация Томской области обсудили вопросы цифровой трансформации региона

19 августа 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске состоялась встреча губернатора области Владимира Мазура и вице-президента, директора Новосибирского филиала «Ростелекома» Николая Зенина. Стороны обсудили возможности цифрового развития региона и внедрение ИТ-технологий для улучшения жизни людей. Также главе региона был представлен новый руководитель Томского филиала компании Денис Кобзарь.

«Современные цифровые сервисы должны решать задачи в экономике и социальной сфере, в городском и коммунальном хозяйстве, в обеспечении общественной безопасности, служить людям. Продолжить внедрять технологические решения по всей области на благо жителей», — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Денис Кобзарь Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» — давний технологичный партнер Администрации Томской области, который активно развивает инфраструктуру связи в регионе и внедряет ИТ-решения для улучшения жизни населения. Сейчас в области компания обеспечивает работу системы 112, которая объединяет все службы спасения в одну и позволяет оперативно реагировать на обращения, а также модернизирует муниципальную систему оповещения населения (МСОН) — специалисты провайдера монтируют новое оборудование, которое будет автоматически принимать и перенаправлять информацию на сирены и громкоговорители.

Николай Зенин Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Томская область активно движется вперёд и обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста. Сегодня мы поделились своим видением развития региона с помощью современных цифровых технологий и предложили ряд проверенных решений, успешно внедрённых в других субъектах Сибири. В их числе — интеллектуальная система видеонаблюдения по проекту „Безопасный город“», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала Николай Зенин.

Также стороны обсудили модернизацию уличного освещения в Томске, которая позволит снизить расходы на электричество при сохранении мощности. Решение предполагает установку светильников нового поколения, которые не искажают пропорции и цвета объектов в темное время суток.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

