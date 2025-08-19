18+
Томичей приглашают на юбилейную Garazhka

Масштабный фестиваль осознанного потребления Garazhka в двадцатый раз пройдет в Томске 23–24 августа. Гостей ждут творческие мастер-классы, тематические фотозоны и гаражная распродажа.

Тематика гаражки в этот раз отражает атмосферу Томска: она проходит здесь третий год подряд. По словам организаторов, они стремились передать характерный городской колорит в пределах площадки. Посетителей ждут новые декорации, маркет и гаражная распродажа с уникальными товарами от местных мастеров, а также творческие мастер-классы по граффити, тафтингу (созданию ковров своими руками) и рисованию в разных техниках.

В программе — выставка ретро-автомобилей, интерактивная фотозона и многое другое. Среди участников будут как проверенные мастера, так и новички.

— Часто, когда гости впервые приходят к нам на фестиваль, задаются вопросом: «Что такое Garazhka?» И мне, как организатору, всегда сложно ответить, потому что гаражка — это про людей, про творчество, про место, куда можно прийти и провести время с друзьями, обрести новые знакомства — всего не перечесть, — сообщила Елизавета Веселкова, организатор фестиваля Garazhka. — Я считаю, что наш фестиваль уникален и важен для начинающих или опытных мастеров, для гостей, ведь Томск очень атмосферный, уютный и невероятно креативный город.

Мероприятие пройдет 23–24 августа с 12:00 до 20:00 на крытой парковке ТРК «Лето». Вход свободный.

